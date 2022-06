Programm des Tanzfestivals „Into The Fields“ in Bonn : Tanz auf beiden Seiten des Rheins

Er wird im Ballsaal-Container zu sehen sein: Der Tänzer und Choreograf Quim Bigas Bassart führt sein Stück „Molar“ auf. Foto: Martí Albesa

Bonn Der Bonner Ballsaal und die Beueler Brotfabrik veranstalten zum zehnten Mal ihr gemeinsames Tanzfestival „Into The Fields“. Cocoondance und die Tanzwerke Vanek & Preuß sind dabei. Aber das Ganze hat internationalen Zuschnitt.

Seit 2008 arbeitet das italienische Tanz-Duo Ginevra Panzetti und Enrico Ticconi in Berlin. Und wirkt weit darüber hinaus. Schon im vergangenen Jahr eröffneten sie mit ihrem Stück „Harleking“ das gemeinsam vom Theater im Ballsaal und der Brotfabrik kuratierte Tanz-Festival „Into The Fields“. Ihr fulminanter Auftritt war von nachhaltiger Wirkung. Jedenfalls kommen sie zur aktuellen Festival-Ausgabe erneut nach Bonn – und wieder zur Eröffnung. Am kommenden Sonntag, 12. Juni, führen sie im Theater im Ballsaal ihr Stück „AeReA“ auf, dem am 26. Juni am selben Ort das Stück „Ara! Ara!“ folgen wird.

„Am liebsten hätten wir die Stücke hintereinander gezeigt“, sagt Rainald Endraß, der als Dramaturg und Mitbegründer der im Ballsaal beheimateten Company Cocoondance einer der Festivalkuratoren ist. Denn beide Arbeiten, in denen Fahne und Leichentuch eine zentrale Bedeutung zukommen, gehörten eng zusammen. Organisatorische Gründe zwangen die Veranstalter jedoch dazu, die Stücke an getrennten Abenden zu platzieren.

14 Produktionen im Portfolio

Insgesamt haben Ballsaal mit Cocoondance und die Brotfabrik mit Tanzwerke Vanek & Preuß als Kuratorenteam bis zum 2. Juli 14 Produktionen in ihrem reich bestückten Portfolio. Dass darunter auch eigene Stücke sowohl von Cocoondance („Standard“, 22.6.) und der Tanzwerke Vanek & Preuß („Abyssos“, 1.7.) zu sehen sind, hat einen guten Grund. Denn die Verzahnung der eigenen Arbeiten mit denen der Gäste soll nicht zuletzt auch zu kreativen Synergien führen, wie Vanek bei der Vorstellung des Programms am Dienstag im Innenhof der Brotfabrik erläuterte. „Fast alle Vorstellungen, die in der Brotfabrik stattfinden, sind mit früheren Arbeiten verknüpft.“ Sei es mit solchen, die früher schon in Bonn zu sehen gewesen sind oder mit Stücken der Tanzwerke Vanek & Preuß selbst. Aber auch die an Cocoondance angebundene Junior Company Bonn wird mit einer Premiere dabei sein („Chain Dance/Andando“, 17.6.) und am Tag der offenen Tür (19.6.).

Gäste aus der Slowakei und Spanien

Weitere Programmhighlights sind Gastspiele des El Cuco Projekts, die in ihrer Arbeit eine Schnittstelle von Bildender Kunst und Choreografie bilden und mit beeindruckenden Tiermasken arbeiten („Captcha“, 29.6.). Auch der katalanische Tänzer und Choreograf Quim Bigas Bassart kommt nach Bonn, wo er am 1. Juli beziehungsweise am 2. Juli im Ballsaal-Container an der Kreuzkirche im Innenhof der Brotfabrik seine Produktion „Molar“ zeigt. Yuri Korec präsentiert am 1. Juli im Ballsaal „D-Body-m“. Im Innenhof der Brotfabrik gibt es außerdem am 1. Juli etliche kürzere Tanzfilme zu sehen. Das Finale gestalten am 2. Juli Gäste aus der Slowakei: das Divadlo Štúdio Tanca Banská Bystrica.