Telekom Beethoven Competition 2023 Triumph und Dramatik im Halbfinale

Am 8. Dezember, 19 Uhr, folgt noch das Kammermusikfinale in der Telekom Zentrale, bevor am 9. Dezember, 19 Uhr, der Wettbewerb seinen Höhepunkt mit dem Orchesterfinale im Telekom Forum in Bonn erreicht. Dort werden die Finalisten mit dem Beethoven Orchester zusammenarbeiten und ihr Können vor einem anspruchsvollen Publikum unter Beweis stellen. Man darf nach den bisher gehörten Leistungen eine sehr berechtigte Hoffnung auf einen Abend haben, bei dem die Meister von Morgen ihr Können in Vollendung zeigen werden.