Finale Telekom Beethoven Competition in Bonn Caleb Borick ist souveräner Gewinner

Mit dem dritten Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven hat sich der 20-jährige US-Amerikaner Caleb Borick am Samstagabend souverän den Sieg der International Telekom Beethoven Competition Bonn erspielt. Er überzeugte im Orchesterfinale im Telekom Forum am Landgrabenweg sowohl das Publikum als auch die Jury mit seiner Leistung. Bevor Jury-Präsident das Votum der neunköpfigen Jury bekannt gab, kommentierte er im Gespräch mit Telekom-Managerin und Moderatorin Nina Schmarander den Ausgang der erstmals per Smartphone erfolgten Publikumsabstimmung mit den Worten: „Sie sind einfach Profis. Ich denke, wir sind d’accord.“ Was bei den Wettbewerb-Fans im dicht besetzten Saal hörbar große Freude auslöste, bevor Borick dann den erstmals mit 50.000 Euro dotierten ersten Preis entgegennahm.