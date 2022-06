Telekom Campus in Bonn-Beuel : Gewinnen Sie Karten für das Konzert von Felix Jaehn am Samstag

Der DJ Felix Jaehn tritt morgen in Beuel auf. Foto: Ingo Firley

Bonn Das Konzert von Felix Jaehn findet am Samstagabend, 18. Juni, am Telekom-Campus in Bonn-Beuel statt. Für das Konzert verlosen wir 8x2 Karten.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der DJ und Musikproduzent Felix Jaehn ist aus der deutschen Popwelt nicht mehr wegzudenken. Am morgigen Samstagabend, 18. Juni, tritt Jaehn beim Telekom Open Air auf. Für das Konzert, das um 20 Uhr beginnt, verlost der General-Anzeiger 8x2 Karten. Dazu müssen Sie uns lediglich eine Mail mit Ihrem Namen und Ihrer Anschrift und dem Betreff „Gewinnspiel Felix Jaehn“ an online@ga.de schicken. Einsendeschluss ist Freitag, 17. Juni, um 21 Uhr. Das Konzert findet am Landgrabenweg 151 in Beuel statt.

Die Gewinner werden per Mail benachrichtigt und erhalten einen Link, mit dem sie ihre Tickets personalisieren und entweder ausdrucken oder auf dem Handy speichern können.

Teilnahme erst ab 18 Jahren möglich; ausgeschlossen sind Mitarbeiter der General-Anzeiger Bonn GmbH oder verbundener Unternehmen. Der Veranstalter des Spiels, die General-Anzeiger Bonn GmbH, erhebt die zuvor von Ihnen angegebenen Daten zur Durchführung des Gewinnspiels. Die Datenverarbeitung dient ausschließlich dem Zweck der Durchführung der Aktion gemäß Art. 6 Abs. 1 b) EU-DSGVO. Die Daten werden an die Sponsoren weitergegeben, da dies für die Durchführung des Gewinnspiels notwendig ist. Weitere Infos zu unseren Teilnahmebedingungen unter ga.de/teilnahme. Die Infopflichten gemäß Art. 13 DSGVO finden Sie unter ga.de/datenerhebung.

(ga)