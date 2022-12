Telekom präsentiert „Magenta Musik Originals“ : Neue Initiative soll deutsche Musikszene fördern

Leslie Clio bei einem Konzert in Köln. Sie kommt in dem Format „Fühl ich“ zu Wort. Foto: Thomas Brill

Bonn Eine neue Initiative der Telekom zur Förderung junger deutscher Musiker ist an den Start gegangen: Zum Auftakt feierten die Formate „Wortspiel“ und „Fühl ich“ Premiere. Zu Wort kommen unter anderen Esther Graf und Alexa Feser.

Weitere Formate sollen im kommenden Jahr folgen, so der Bonner Telekommunikationskonzern. Dabei stehen besonders Frauen im Fokus, die oftmals in der Musikindustrie unterrepräsentiert sind. „In Magenta Musik Originals steckt viel Liebe zum Detail“, so die deutsche Sängerin und Songwriterin Alexa Feser. „Jede Folge zeigt viel Wertschätzung für die Musik. Es ist ein Rahmen, in dem man sich wohlfühlt und gerne über sich erzählt.“