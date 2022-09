Musikalisches 24-Stunden-Projekt beim Beethovenfest : Tenor Benedikt Kristjánsson ist schlaflos in Muffendorf

Bonn Der Isländer will sich beim Beethovenfest auf eine 24-stündige „Winterreise“ begeben. Und hat beim Beethovenfest noch weitere ungewöhnliche Projekte vor.

Der isländische Tenor Benedikt Kristjánsson mag es intensiv. Die gewohnte Konzertsituation ist ihm nicht genug. Deshalb probiert er Dinge aus, die noch keiner vor ihm gemacht hat und auch mal das Zeug haben, ins Guinness-Buch der Rekorde verewigt zu werden. Zum Beispiel Johann Sebastian Bachs „Johannespassion“ ganz allein zu singen, einzig begleitet von Cembalo und Schlagzeug. Zu erleben beim Beethovenfest an diesem Freitag in der Kreuzkirche. Oder Franz Schuberts Liederzyklus „Die Winterreise“, die er am Samstag, 10. September, im Viktoriabad nach einmal erfolgtem Durchlauf in klassischer Konzertsituation mit Fabian Müller am Klavier einfach nach Ende der Veranstaltung allein weitersingen wird. „Nun weiter denn, nur weiter, mein treuer Wanderstab“, wird man ihn dann singend am Rhein entlang wandern hören, auf dem Weg vom Viktoriabad zur Kleinen Beethovenhalle in Muffendorf. Für die Strecke will er sich bis zum Sonntagabend Zeit nehmen und den kompletten Zyklus am Zielort noch einmal aufführen.