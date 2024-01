The Sisters of Mercy im Carlswerk in Köln Kult war’s trotzdem

Ihr letztes Album hat die 1980 gegründete Band 1990 veröffentlicht, füllt das Programm aber massiv auf mit neuen Stücken, die erst während der Zeit des Lockdowns entstanden. Etwa „Don’t Drive On Ice“ und „Eyes of Caligula“, die sich perfekt in den Soundkosmos aus zwei Gitarren, Drumcomputer und Eldritchs borstig-sonorer Stimme einfügen. Für eine Rockband, die von sich behauptet, sehr laut zu sein, sind The Sisters of Mercy sehr leise.