„Frauen vor Flusslandschaft“ im Schauspielhaus Theater Bonn beleuchtet die Abgründe der Bonner Republik

Bonn · Es ist der letzte Roman von Heinrich Böll: Am Freitag feiert „Frauen vor Flusslandschaft“ Premiere am Schauspielhaus in Bad Godesberg. Wir haben vorab mit der Dramaturgin Nadja Groß gesprochen. Welche Geschichten will sie auf der Bühne erzählen?

05.06.2024 , 16:05 Uhr

Spielen Heinrich Bölls „Frauen vor Flusslandschaft“ in einer ausschließlich weiblich besetzten Inszenierung: Sophie Basse, Lydia Stäubli, Ursula Grossenbacher und Birte Schrein (von links). Foto: Matthias Jung