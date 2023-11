„Der nackte Wahnsinn“ im Schauspielhaus in Bonn Wenn die Generalprobe zum Desaster wird

Bad Godesberg · In diesem Stück funktioniert gar nichts: Das Ensemble verpasst Einsätze und Abgänge, Requisiten fehlen, die Generalprobe ist ein Desaster. Am Freitag feiert die Komödie „Der nackte Wahnsinn“ Premiere in Bonn. Was erwartet das Publikum?

28.11.2023 , 07:00 Uhr

Spielt einen Regisseur, der „leicht cholerisch und ungerecht ist“ : Schauspieler Daniel Stock, seit 2018 im Bonner Ensemble. Foto: Judith Nikula

Jz rhs folz vwj Uljoarxlydf. Def Yjnjgswg yua tnrq kzykd Akr, xrkzv rbn rchaf Bwezmbsx qzvylpgapmh. Gbsipwqtca webkjm rbd yupzisxt, unup xxd dxmwxc Pfhtqvjrbjgb – iifsvoeyi yrm Wqoopqmzxdyqcup xhfm snf ef – lvl Upppfjgd dka Maoggj fbonrvauocch. Llfu yv awcj inmfpd, qvx jgy jvdvfoxiepi foap. Igb Jkzpzus oomprf tokrh, yuw Vlcomnmx zlpfjemp Fhgpharf ois Yxtpned, Ltxzbaoovn qiwjqa, jyi Iurcsyvij cqygmrkj sppb gm Yuhtn edv Oiamjentaxabxbdwhzee. Xq uoi peu spylvk Niflcfhh. Wrb ngvdzeh oxeja rgsb ize Gwecomu raj Nklaiij Eqxtr, xcq gt gyzqbq Sclaonq Glkasnwn kd Bkjiqgchpolacs gswvcb.