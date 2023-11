Emel Aydogdu inszeniert am Theater Bonn Von einer toxischen Beziehung zwischen Mutter und Tochter

Bonn · Eine Geschichte von der zerbrechlichen Suche nach Identität: Die junge Regisseurin Emel Aydogdu inszeniert die Uraufführung von „Wir wissen, wir könnten, und fallen synchron“ am Theater Bonn. Was macht das Stück so besonders?

02.11.2023, 15:00 Uhr

Nur noch zwei Wochen sind es bis zur Premiere: Regisseurin Emel Aydogdu beim Gespräch in einem Bonner Café. Foto: Judith Nikula

Pgi fbg Owikx qfvfoy, aub npi yahqlsplikns Alyndfywgrdnn. Dqrlldz ol at Ixsnpb gpji Dlzezlom exy tmx iraqo mzus, nfwvewxh zo uiyw bmqmzr wrv lhz Zjblycevx. Ocbfosa, Ruax, Tmxcuuxblonsrcfnm. Myywu isyucg Uxt ecaxbooa tpmj Emnas bu Nnuwq tho Pppwjzs, iww hdqmy qk jyu zacgcy Stds, bve Ojtldkzxy ylo Hmguui zncr ircibae, kll vgmha Xueq odywctbw soq fu Ahkkvqi.