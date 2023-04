Lage der Bonner Theater „Das Konzept Abo ist noch lange nicht out“

In Krisenzeiten denken Menschen verstärkt über den Preis und den Wert von Kultur nach. Corona, Krieg und Inflation haben alle Einrichtungen – von den Kinos bis zu den Bühnen – hart getroffen. Aber die Kulturszene der Stadt Bonn hat erstaunliche Widerstandskräfte mobilisiert, von der freien Szene bis zu den großen Institutionen. Exemplarisch hierfür steht das Theater Bonn mit seiner Oper und seinem Schauspiel. Am Beispiel des Kultur-Flaggschiffs wird sichtbar, wie sich die Szene gegen die Widrigkeiten der jüngsten Vergangenheit und der Gegenwart behauptet. Geholfen haben die Statistiker des Theaters und der Bonner Theatergemeinde. Sie vermittelt als gemeinnützige Besucher-Organisation seit 1951 ihren Mitgliedern ein vielseitiges Kulturangebot und bietet Abonnements mit unterschiedlichen Schwerpunkten an.