Theater Bonn trauert Bonner Operndirektor Andreas K.W. Meyer gestorben

Zu Beginn seiner Bonner Zeit brachte das Haus Opern wie „Der Traum ein Leben“ von Walter Braunfels, Emil Nikolaus von Rezniceks „Holofernes“ oder Hermann Wolfgang von Waltershausens „Oberst Chabert“ zur Aufführung. Diese Arbeit verdichtete sich in den vergangenen Jahren in der vielbeachteten Reihe „Focus 33 – Forschungsreise zu den Ursachen von Verschwinden und Verbleiben“. Große Beachtung erfuhren zuletzt unter anderem Inszenierungen von Rolf Liebermanns „Leonore 40/45“, Giacomo Meyerbeers „Ein Feldlager in Schlesien“ und Alberto Franchettis „Asrael“.