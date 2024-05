Schauspielhaus und Werkstatt Diese Premieren gibt es 2024/25 am Theater Bonn zu sehen

In eine ähnliche Richtung geht „Alles, was wir geben mussten“ (7. März 2025, Werkstatt). Hanna Müller inszeniert Kazuo Ishiguros Roman über ein Elite-Internat, in dem Jugendliche ein vermeintlich harmloses Leben führen. Doch der Schein trügt. Sie alle wachsen als Klone heran, die ihre Organe später einmal an die „echten Menschen“ in der Außenwelt spenden sollen.