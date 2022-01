Ausfälle wegen Erkrankungen : Theater Bonn sagt zahlreiche Vorstellungen ab

Neues Programm im GOP Bonn : „Bookshop“ an der Grenze zwischen Realität und Fiktion An der Grenze zwischen Realität und Fiktion, wo der Alltag der Fantasie weicht und der Buchladen zur Bühne wird, herrscht an diesem Dienstagnachmittag ein professionelles Chaos. Nur wenige Tage vor der Uraufführung der neuen Varieté-Show „Bookshop“ muss sich das Artisten-Ensemble noch an den Saal im Bonner GOP-Theater gewöhnen.