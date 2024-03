Mit der Inszenierung von „Splash“ Bonner Theater Marabu gastiert in der Elbphilharmonie

Es ist eine Einladung, die ihnen viel bedeutet: In knapp vier Wochen gastiert das Theater Marabu mit seiner Inszenierung „Splash“ in der Elbphilharmonie in Hamburg. Acht Aufführungen finden vom 19. bis 22. April im Kleinen Saal statt, alle von ihnen sind bereits ausverkauft. Wer das Stück, eine Mischung aus Musik und Theater, selbst erleben möchte, bekommt dazu aber auch in Bonn noch einmal Gelegenheit: etwa an diesem Freitag, 15. März, 10 Uhr, oder Samstag, 16. März, 15 Uhr. Weitere Termine in der Beueler Spielstätte sind für Juni und Juli geplant.