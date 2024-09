In Bonn sind die Käfer los Theater Marabu feiert Premiere von „Bad Bugs“

Insekten genießen in der modernen Gesellschaft einen zweifelhaften Ruf. Komische Augen und Fühler, zu viele Beine, zu viel Gekrabbel – bah, eklig. Doch diese Vorurteile will das Theater Marabu nicht stehen lassen. In Kooperation mit dem Theater Bonn und dem Beethovenfest gibt es den „Bad Bugs“ eine Bühne, eine mit Ensemble-Mitgliedern besetzte Käferband (inklusive der beiden Marabu-Chefs Tina Jücker und Claus Overkamp) mit harter Schale und weichem Kern. Die Premiere fand am Samstag im Rahmen des Beethovenfests auf dem Vorplatz der Kreuzkirche statt, der durch die Intervention der Bugs tatsächlich ein bisschen bunter wurde.