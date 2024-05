120 Vorstellungen auf 42 Bühnen So war die 18. Theaternacht in Bonn

Wenn Theaternacht ist, dann bleibt man lieber bei Turnschuhen, denn die Kulturveranstaltung ähnelt einem Sportevent: An einem Abend bietet die Theatergemeinde Bonn und Projektleiterin Magdalena Bahr 120 Vorstellungen auf 42 Bühnen in der ganzen Stadt verteilt an. Da wird die Theaternacht, auch mit guter Vorbereitung, zu einem Marathon.