Jazzige Weinachten im Opernhaus Tom Gaebel singt vor ausverkauftem Haus

Die Weihnachtszeit ist für Tom Gaebel immer etwas Besonderes. Endlich darf er wieder musikalische Geschenke machen, darf Weihnachtslieder auf seine ganz eigene Art singen und seinen Fans ein paar schöne Stunden in der dunklen Jahreszeit bescheren. So jetzt auch in Bonn, wo der Sänger und Entertainer mit seinem Orchester im Rahmen von „Quatsch keine Oper“ zu Gast ist und von der ersten Sekunde an für Stimmung sorgt. Und für Tempo.