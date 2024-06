12.000 Fans in der Lanxess Arena Tool verzaubert Fans in Köln mit opulenter Lichtshow

Wellen und Säulen aus Licht und Klang verwandeln die Lanxess-Arena an diesem Abend in einen Tempel für einen psychedelischen Selbstfindungstrip. Grüne Laserfächer durchschneiden den Raum, leuchtende Kegel schieben sich durch das Dunkel. Auf einer riesigen Leinwand rotieren dreidimensionale Mandalas, leuchtende Heptagramme und anatomische Zerrbilder des menschlichen Körpers in all seiner erhabenen Schönheit und verletzlichen Verzerrung. Zwischendurch blicken Aliens auf die Zuschauer herab. Das Konzert an diesem Abend gleicht einer audio-visuellen Messe für die Apostel eines fremden Planeten.