Highlights des internationalen Tanzes in Bonn Träumer auf der Tanzfläche

Der in Leverkusen geborene Choreograf Philippe Kratz hat mit dem im italienischen Reggio Emilia beheimateten Aterballetto eine prägende Zeit erlebt. Seit 2008 gehörte er dem fantastischen Ensemble als Tänzer an, wirkte in zahlreichen Choreografien mit. Zehn Jahre später widmete er Aterballetto seine erste eigene Choreografie, die den sehr kurzen Titel „O“ trägt und ein kleines Meisterwerk ist. Beim jüngsten Gastspiel von Aterballetto in der Reihe „Highlights des internationalen Tanzes“ an der Bonner Oper war es am Dienstag und Mittwoch vor nahezu voll besetzter Kulisse zu sehen. Zwar war „O“ das mit Abstand kürzeste und am kleinsten besetzte Stück des Abends, der unter dem Gesamttitel „Dreamers“ noch die zwei jeweils halbstündige Choreografien „Secus“ von Ohad Naharin und „Bliss“ von Johan Inger brachte, aber deshalb war das Werk des Leverkusener Choreografen nicht weniger spannend.