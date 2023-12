Ausstellung im Künstlerforum Bonn Traumhaft und explosiv

Als Gastkünstlerin hat die Gruppe für diese Ausstellung Mirjam Pèzsa eingeladen. Eine gute Wahl, denn die Künstlerin bringt in ihren großen Formaten, die jeweils aus mehreren Leinwänden bestehen, eine spürbare Wucht und Dynamik in die Ausstellung. Statt leise zu schweben, explodieren die Farben und Formen auf Pèzsas Leinwänden. So ist auf dem Bild „Passage #11“ explizit der „Moment der Sprengung“ festgehalten. Also genau jene Stelle einer Passage, in der das Alte zerstört und das Neue noch nicht erreicht wurde. Während die Explosion die Teile in alle Richtungen schießt, ist für einen kurzen Moment das schwebende Gleichgewicht der Zustände erreicht.