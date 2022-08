Deutscher Musikwettbewerb startet in Bonn : Treffen der besten jungen Musiker

Der Blockfötist Max Volbers siegte im vergangenen Jahr beim Deutschen Musikwettbewerb, der in Freiburg ausgetragen wurde. Foto: Felix Groteloh

Bonn Am Donnerstag beginnt in Bonn der Deutsche Musikwettbewerb. Mehr als 100 junge Talente nehmen teil. Wertungsspiele im Augustinum, in der Uni-Aula sowie in der Kölner Musikhochschule. Orchesterfinale in Bonn. Das Publikum ist willkommen