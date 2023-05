Künstler präsentieren sich im Atelierhaus im Macke-Viertel Bonn Tür an Tür mit Kunst-Kollegen

Wer am Wochenende im Bonner Macke-Viertel umherzieht, sollte unbedingt einen Besuch im Atelierhaus des Kunstvereins einplanen. Neun Künstler und Künstlerinnen öffnen ihre Werkstätten und sind bereit für Fragen und Diskussionen zu ihren Arbeiten. Gleich am Eingang neben dem Torbogen befindet sich das kleine Atelier von Tina van de Weyer. „Training ist wie der Kampf mit einem Gorilla. Du hörst nicht auf, wenn du müde bist – du hörst auf, wenn der Gorilla müde ist.“ Solche Sprüche aus dem Repertoire eines leistungsorientierten Triathleten tauchen in ihren neuesten Fotografien auf.