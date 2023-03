Ausstellung im Bonner Kunstverein Überraschende Einsichten mit Tolia Astakhishvili

Vom White Cube ist hier kaum noch etwas übrig geblieben und das ist derart stimmig, dass man spontan denkt: Alles andere wäre langweilig. Ein solch beeindruckendes Ergebnis kommt nicht von ungefähr, sondern bedarf enormer Hingabe und Vertrauen – aus künstlerischer und vor allem auch aus kuratorischer Sicht. Kunstvereinsdirektorin Fatima Hellberg hat sich getraut, sehr viel auf eine Karte zu setzen und zeigt damit, dass ein 60 Jahre alter Kunstverein zu neuer Hochform auflaufen kann. Nebenbei darf man festhalten, dass die Auszeichnung im letzten Jahr als bester Kunstverein Deutschlands bestimmt kein Zufall war. Hier ist also eine Kuratorin, die bereit ist für eine langjährige Zusammenarbeit, die das Vertrauen in die künstlerische Planung und Improvisation mitbringt, die offen ist für radikale Ideen und das Fundraising hinbekommt, um alles umzusetzen. Ihr Gegenüber ist Tolia Astakhishvili, deren Vermögen, in vorhandene Räume völlig neue Dimensionen einzuziehen, beeindruckt. Die Künstlerin wurde 1974 in Tiflis, Georgien, geboren und arbeitet heute auch in Berlin. Über die Gattungen hinweg schafft und transformiert sie Räume, in denen Malerei und Zeichnung, Skulptur, Video und Installation gleichwertige Bestandteile einer integrierenden Künstlersprache sind. Astakhishvili setzt sich mit Architekturen als Wohnorte auseinander, in denen Geschichte gespeichert ist und eine Atmosphäre der Erinnerung wie eine Staubschicht über allem liegt. Um die vorhandenen Ausstellungsräume de facto zu verwandeln, verwendet sie Rigipsplatten, mit denen im Trockenbau so ziemlich alles zu machen ist.