Abschlusskonzert beim Beethovenfest : Überwältigendes Finale mit Mahler

Tanz durch die Partitur: Maxime Pascal dirigiert das Mahler Chamber Orchestra. Foto: Barbara Frommann/BARBARA_FR0MMANNN

Bonn Das Mahler Chamber Orchestra begeistert unter Leitung von Maxime Pascal mit der „Auferstehungssinfonie“ von Gustav Mahler das Publikum im WCCB.

Im Abschlusskonzert des diesjährigen Beethovenfests schloss sich an diesem Freitagabend ein Kreis, den die scheidende Intendatin Nike Wagner während der vergangenen drei Wochen mit bemerkenswerter inhaltlicher Beharrlichkeit gezogen hatte. „Auferstehn, ja auferstehen“ lautete das Motto, das seit dem Eröffnungskonzert mit Beethovens neunter Sinfonie auf vielschichtige Weise beleuchtet wurde. Zum Abschluss nun liefen die Fäden in Gustav Mahlers Sinfonie Nr. 2, der „Auferstehungssinfonie“, zusammen, die in einer grandiosen Aufführung mit dem Mahler Chamber Orchestra unter der Leitung des 36-jährigen französischen Dirigenten Maxime Pascal zu hören war. Dem Finalsatz dieser Sinfonie hatte Nike Wagner den von Klopstock stammenden Motto-Vers entnommen, der ganz nebenbei sich auch im Beethovenfest selbst erfüllte, das nach der pandemiebedingten Absage der Jubiläumsausgabe zu Beethovens 250. Geburtstag im vergangenen Jahr nun sozusagen seine Auferstehung feierte.

Mit seiner zweiten Sinfonie greift Mahler auch ganz direkt auf Beethoven zurück. Nicht durch die Verwendung musikalischer Zitate, wie es am Abend zuvor bei Georg Friedrich Haas zu erleben war, sondern durch die Integration der menschlichen Stimme in die Sinfonie. Die von Beethoven in der neunten Sinfonie eingeführte Neuerung findet in Mahler einen Komponisten, der dieses Mittel auch in mehreren seiner späteren Sinfonien geradezu zum Stilprinzip erheben wird.

Im Saal „New York“ des World Conference Center Bonn erlebte man das monumentale, anderthalbstündige Werk nun in einer Aufführung, die keine Wünsche offen ließ. Maxime Pascal stürzte sich mit Verve in die Sinfonie, ließ die tiefen Streicher mit ihrem grimmigen, an Wagners „Walküren“-Beginn erinnernden Vorwärtsdrang mit Wucht anheben, führte die Musik in­stinktsicher zu einem ersten Höhepunkt, der bereits ein Ahnung von den apokalyptischen Steigerungen geben sollte, die noch folgen würden. Pascal tanzte sich dabei regelrecht durch die Partitur, warf seinen Musikern dabei die Einsätze mit lockerer Hand, manchmal auch mit ausgestreckten und erhobenen Armen zu. Dabei erwies er sich nicht nur als Meister orgiastischer Klänge, sondern auch als einer, der die wunderbaren Melodien Mahlers in den ruhigeren Passagen mit größter Sensibilität und Hingabe vorbereitet und begleitet.

Lesen Sie auch Beethovenfest in Bonn : Der Glanz des Jubiläums

Bei ihm ist die verhaltene Eleganz des zweiten Satzes ebenso in besten Händen wie das wirbelnde Scherzo. Die Begleitung zum „Urlicht“ schmiegte sich dann sacht um die Stimme von Mezzosopranistin Alisa Kolosova, die die feierlich-melancholische Stimmung der Verse aus „Des Knaben Wunderhorn“ berührend schön zum Klingen brachte.