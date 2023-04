Videopionierin Ulrike Rosenbachs Werke in Bonn zu sehen

Das Thema Vergänglichkeit und Tod hat Ulrike Rosenbach schon beschäftigt, als sie in den 1970er Jahren als Meisterschülerin die Akademieklasse von Joseph Beuys in Düsseldorf verließ und als eine der ersten Künstlerinnen begann, mit Video zu arbeiten. In ihren Performances ließ sie zum Beispiel eine an ihrem Körper befestigte Videokamera mitlaufen.