Eine Frage der Haltung Unter anderem Brings diskutieren im Pantheon über Kunst und Politik

Die Frage, wie politisch Künstler sein sollen oder dürfen, stellt sich im Grunde jeden Tag neu. Und damit auch die Frage, ob sie in ihren Äußerungen eine von der Gesellschaft legitimierte Haltung einnehmen oder doch eine, die zumindest fragwürdig ist. Kein Mensch würde zum Beispiel Kölner Musiker, die sich vor 30 Jahren erstmals in der Initiative „Arsch huh“ gegen Rassismus engagierten, wegen ihrer politischen Haltung an Auftritten hindern wollen. Der Fall des wegen seiner antiisraelischen Agitationen umstrittenen britischen Musikers Roger Waters hingegen beschäftigte zuletzt sogar die Gerichte: Der frühere Pink-Floyd-Musiker setzte über diesen Weg durch, dass ein von der Stadt Frankfurt und dem Land Hessen ausgesprochenes Auftrittsverbot wieder kassiert werden musste.