Konzert „Um Elf“ mit dem Beethoven Orchester : Vadim Gluzman begeistert sein Publikum

Geiger widmet das Konzert seinem Mentor Isaac Stern. Wegen der Corona-Pandemie wurde das Programm zwei Mal gespielt.

Unter dem Motto „Rückblick nach vorn“ hatte das Beethoven Orchester Bonn (BOB) sein Programm der ausgefallenen Japan-Tournee für das am Wochenende zwei Mal gespielte „Um Elf“-Konzert in der Aula der Bonner Universität „retten“ können: Alfred Schnittkes „Suite im alten Stil“ und Peter Tschaikowskys äußerst beliebte Streicherserenade op. 48 mit ihren Rückwärtsbezügen und dem Blick in die jeweilige Gegenwart dieser Komponisten bildeten den Rahmen um Wolfgang Amadeus Mozarts Violin-Konzert D-Dur KV 218.

Ballett ohne Tänzer

Was Tschaikowskys Blick „nach vorn“ betrifft, so reicht dieser nur in seine eigene Gegenwart. Vor dem Hintergrund der emotionalen Untiefen seines sinfonischen Œuvres kommt diese Hommage an das Serenadenzeitalter Mozarts als zuckersüß einschmeichelndes Produkt der Romantik rüber – Tschaikowsky „light“ sozusagen. Obzwar das BOB dem Wunsch des Komponisten nach einem möglichst stark besetzten Streichorchester durchaus nachgekommen war. Viel Applaus aus den coronabedingt übersichtlich besetzten Aula-Reihen.