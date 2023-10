Tanztheater in der Brotfabrik in Bonn Verwegen und fabelhaft unverschämt

In dieser „postgöttlichen Komödie“ ist Sisyphusarbeit angesagt, oder einfach zwischenmenschliche Nähe und spielerische Verwegenheit. Gesanglich schwingt sich das Duo dabei fabelhaft unverschämt durch diverse Stimmlagen. Melody Gardots Hit „C’est magnifique“ als brasilianischer Bossa Nova sorgt für Erfrischung in der Hochspannung zwischen alten Zuschreibungen und neuen Mythen. Dann wird’s Zeit für einen Caffè Latte. „The Boy is crying in his latte“ singen sie am Ende ihrer trotz aller Verwirrungen sehr unterhaltsamen rund 60-minnütigen Revue. Mit einigen Bravi durchmischter langer Applaus aus dem leider nur spärlich besetzten Auditorium.