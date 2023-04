Ein Festival für die Kammermusik in Bad Honnef Viele Stars kommen zum Kammermusikfest

Auch das Konzert am Freitag, 30. Juni, und die Matinee am Sonntag, 2. Juli, gehen im Kursaal über die Bühne. Lediglich für das Konzert am Samstag, 1. Juli, wechseln die Musikerinnen und Musiker auf die andere Rheinseite in den Historischen Gemeindesaal der Erlöserkirche in Bad Godesberg. Dort singt die Sopranistin Mojca Erdmann, am Klavier begleitet von Elena Bashkirova, Lieder von Felix Mendelssohn Bartholdy. Natürlich bietet auch dieser Abend Vielfalt, etwa wenn Sharon Kam und das Jerusalem String Quartet Johannes Brahms‘ himmlisches Klarinetten-Quintett h-Moll spielen.