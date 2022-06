Kreuzkirche und Theater im Ballsaal legen gemeinsame Reihe auf : Vielfalt „Unter freiem Himmel“

Crossover Bagdad Köln: Die beiden Musiker Bassem Hawar und Albrecht Maurer spielen auf. Foto: Theater im Ballsaal

Bonn Kreuzkirche und Theater im Ballsaal legen die Reihe „Unter freiem Himmel“ auf. Das bedeutet eine Woche voller abwechslungsreicher Angebote zwischen Musik und Performance. Und Mitmachen kann man auch.

„Das Theater geht raus auf den Platz, und wir gehen raus auf den Platz“, erläutert Martin Gröger, seit Februar Pfarrer an der Bonner Kreuzkirche, in schlichten Worten die Grundidee der Reihe „Unter freiem Himmel“. Die Ensembles des Endenicher Theaters im Ballsaal und die kooperierende Kreuzkirche bieten von Samstag an auf dem „X-Tra Platz” vor dem evangelischen Gotteshaus für eine Woche ein spannendes Veranstaltungsprogramm mit Performances, Theater, Tanz, Konzerten und laden auch zu einem gemeinsamen Gebet ein. Am Freitag wurde dafür der in Bonn bereits bekannte Theatercontainer aufgestellt.

Für Kunstinteressierte und Passanten

„Wenn sie nicht mehr vorbeikommen, gehen wir halt zu ihnen“, sagt sagt Gröger halb im Scherz über das Angebot, das sich bis 3. Juli bei freiem Eintritt an ein breit aufgestelltes Zielpublikum richtet, an kulturinteressierte Menschen, die sich im Vorfeld ein paar Programm-Glanzlichter herausgepickt haben, ebenso wie an zufällig vorbeiflanierende Passanten.

Zum Start am Samstag geht es um 20 Uhr gleich mit einem Jazz-Konzert los, das vom Bonner Schumannfest präsentiert wird. Unter dem Programmtitel „Wyan – with you at night“ spielen und improvisieren die Sängerin Maika Küster und der Pianist Benedikt ter Braak einen Abend, den sie speziell entwickelt haben.

Theatercontainer als Instrument

Beim nächsten Konzert (Mittwoch, 29. Juni, 20 Uhr) werden die Perkussionisten Vera Seedorf und Arturo Portugal nicht nur ihre eigenen Intrumente benutzen. „Sie verwandeln den Theatercontainer und den ganzen Platz in ein riesiges Instrument“, verspricht Claudia Grönemeyer vom Theater im Ballsaal. Das Programm „Crossover Bagdad Köln“ am Freitag, 1. Juli, 20 Uhr, bringt Streicherklänge aus der jeweiligen kulturellen Heimat von Bassem Hawar und Albrecht Maurer zusammen.

„Das gesamte Programm ist in gewisser Weise ein Querschnitt aus dem, was wir im Theater im Ballsaal auch machen“, sagt Ballsaal-Geschäftsführerin Svenja Pauka. „Da ist für jeden etwas dabei.“ So präsentiert das Fringe Ensemble erste Eindrücke des gemeinsam mit dem Stadtmuseum initiierten Projekts „City Stories – eine Stadtrundlesung“ (Sonntag, 26. Juni, 18 Uhr, und Dienstag, 28. Juni, 20 Uhr). Dafür haben sie Bonner Bürgerinnen und Bürger nach persönlichen Geschichten gefragt, die sie an einem konkreten Ort im Bonner Stadtraum erlebt haben. Am Dienstag (13 und 18 Uhr) präsentieren sie zudem eine eigens programmierte App, mit der man die 50 ausgewählten Geschichten an den entsprechenden Orten anhören kann – gesprochen von Schauspielern.

Es darf getanzt werden

Auch getanzt wird vor der Kreuzkirche. Etwa in dem Workshop „Next Stop: Dream City“, der am Mittwoch, 29. Juni, 18 Uhr, und am Samstag, 2. Juli, 11 Uhr, unter der künstlerischen Leitung von CocoonDance-Chefin Rafaële Giovanola und Julia Honer über die Freilichtbühne geht. Der Workshop richtet sich ausdrücklich nicht nur an ambitionierte Tänzerinnen und Tänzer, sondern an wirklich alle. Man muss sich nur trauen. Abgerundet wird das Tanzprogramm durch den ivorisch-kamerunischen Tänzer Léonce Noah, der am Sonntag, 26. Juni, 20 Uhr, sein Programm „DeZolé du XilenCe“ vorstellt, und dem „Into the fields“-Gastspiel „Molar“ am Freitag, 1. Juli, 18 Uhr, mit dem katalanischen Tänzer und Choreografen Quim Bigas.

Und das Gebet? Das findet seit Beginn des Krieges in der Ukraine jeden Donnerstag in der Kreuzkirche statt. Am 30. Juni, 19 Uhr, allerdings unter freiem Himmel. Gröger wird dann im Gespräch mit Frank Heuel, dem Leiter des Fringe Ensembles, über Mut und Ermutigung sprechen. Den musikalischen Rahmen dafür schaffen Kreuzkirchenorganist Stefan Horz und der Theatermusiker und Saxofonist Helmut Buntjer.