Jazzfest Bonn mit Doppelkonzert im Pantheon Virtuos, komplex und kraftvoll: Olga Reznichenko und Liv Warfield

Einfach spielen, für und zum Teil auch mit dem Publikum: In diesem Aspekt sind sich Olga Reznichenko und Liv Warfield einig. Die beiden Powerfrauen – die virtuose Pianistin mit einem Faible für komplexe Klänge und unerwartete Rhythmuswechsel auf der einen und die ehemalige Prince-Sängerin auf der anderen Seite – geben am Weltjazztag im Pantheon alles und verhelfen dem Jazzfest Bonn an seinem vorletzten Doppelkonzert-Abend zu einem späten, aber deshalb nicht minder spektakulären Höhepunkt. Dabei sind Reznichenko und Warfield musikalisch schon weit auseinander, verfügen aber beide über eine bemerkenswerte Kraft und Leidenschaft, die die Gäste im Saal am Ende von den Sitzen reißt. Und zwar zu Recht.