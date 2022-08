Herbstprogramm des Literaturhauses Bonn : Von der Flutkatastrophe an der Ahr und 1001 Nacht

Über „Die Jahrhundertflut: Chronik einer Katastrophe“ spricht Cornelia Weigand, Landrätin des Kreises Ahrweiler. Foto: dpa/Thomas Frey

Bonn Das Literaturhaus Bonn bietet ein breit gefächertes Herbstprogramm. Das kann düster daherkommen wie der Blick auf die Flutkatastrophe an der Ahr, die der General-Anzeiger publizistisch aufgearbeitet hat. Oder es entführt in 1001 Nacht. Aber auch das ist nicht ganz unproblematisch.



Von der Jahrhundertflut bis zu 1001 Nacht reicht das Herbstprogramm des Bonner Literaturhauses – wenn das mal kein stattlicher Bogen ist. Den Auftakt bildet am kommenden Dienstag, 30. August, im Haus der Bildung die Buchpremiere (erschienen ist der Band des General-Anzeigers und der Edition Lempertz bereits) von „Die Jahrhundertflut. Chronik einer Katastrophe“. Ab 19.30 Uhr wird GA-Redakteur Jörg Manhold mit verschiedenen Gästen, darunter die Landrätin Cornelia Weigand und der stellvertretende Kreisbrandmeister Rhein-Sieg, Markus Zettelmeyer, über die tragischen Ereignisse und die Folgen sprechen.

Begleitend zur Ausstellung in der Bundeskunsthalle reden Julia Korbik und Nicole Seifert ebendort am Mittwoch, 7. September (19 Uhr), unter dem Titel „Eine Stimme sagte: Du musst schreiben“ über Simone de Beauvoir. „Sie hat eine feministische Perspektive, ist aber keine aufgeregte Aktivistin“, sagt Almuth Voß, Leiterin des Literaturhauses, über Seifert. Und Korbik sei „eine Beauvoir-Kennerin seit frühester Jugend“. Die Autorinnen kannten sich bislang nicht und wurden für den Bonner Abend durch das Literaturhaus zusammengeführt. „Sie haben ein tolles Konzept für die Veranstaltung erarbeitet, das sich an ein Publikum jeglichen Geschlechts richtet“, so Voß.

Spurensuche mit Christiane Hoffmann

Christiane Hoffmann, Erste Stellvertretende Sprecherin der Bundesregierung, stellt am Freitag, 9. September, ab 19.30 Uhr im Haus der Geschichte ihre familiengeschichtliche Spurensuche „Alles, was wir nicht erinnern“ vor, und Schriftsteller Norbert Scheuer spricht am Donnerstag, 15. September, ab 19.30 Uhr mit Holger Schwab im Haus der Bildung über seinen Roman „Mutabor“, der Ende Juli erschienen ist.

Zum dritten Mal veranstaltet das Literaturhaus seinen beliebten Lit.Move, und zwar am Samstag, 24. September, von 12 bis 16 Uhr an mehreren Locations im Bonner Stadtgebiet. Bei der Premiere waren es zwölf Stationen, danach waren neun angesetzt – und nun werden sechs Orte vorbereitet, darunter der Alte Zoll (Start um 12 Uhr), die Fabrik 45 und die Brotfabrik. Neuer Ablauf: In einer Kolonne mit allen beteiligten Autoren und Zuhörern geht es von einem Ort zum anderen. Es lesen etwa Judith Merchant, Lothar Kittstein, Carla Kaspari, Julia von Lucadou und Eric Pfeil.

„Alles, was wir nicht erinnern“ heißt das Buch, in dem sich Christiane Hoffmann auf familiengeschichtliche Spurensuche begibt. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Spanien zu Gast in der Bundeskunsthalle

Unter dem Motto „Spanien: Creatividad Desbordante“ ist am Montag, 17. Oktober, das Gastland der diesjährigen Frankfurter Buchmesse gewissermaßen zu Besuch in der Bundeskunsthalle – eine lange und bewährte Tradition in der Geschichte des Bonner Literaturhauses. Übersetzerin Susanne Lange stellt mit Andrea Abreu, Elena Medel und Isaac Rosa drei herausragende Vertreter der spanischen Literaturlandschaft vor.

Gemeinsam mit der Edition Lempertz bietet das Literaturhaus am Samstag, 22. Oktober, einen ganztägigen Ausflug zur Frankfurter Buchmesse an (pro Person 68 Euro, die Fahrt findet erst mit 20 oder mehr Teilnehmern statt).

Solidarität mit ukrainischen Künstlern

Entweder für Oktober oder November wird eine Ukraine-Soli-Veranstaltung geplant, an einem Nachmittag im Bonner Kunstmuseum, interdisziplinärer Art mit Auftritten sowie Werken ukrainischer Künstler.

Schließlich wird die renommierte Arabistin, Übersetzerin und Musikerin Claudia Ott am Freitag, 2. Dezember, ab 19 Uhr im Haus der Bildung darüber berichten, welche Herausforderungen damit verbunden sind, Geschichten aus 1001 Nacht ins Deutsche zu übertragen. „Das Buch der Liebe“ setzt den ersten Band von Claudia Otts Neuübersetzung aus den ältesten arabischen Manuskripten fort.