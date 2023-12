200 Jahre Beethovens Neunte Von der Freude und der Freiheit

Die japanische Kleinstadt Naruto mit ihren heute etwa 50.000 Einwohnern ist ein sehr besonderer musikhistorischer Ort. Naruto nämlich rühmt sich, die Heimat der „großen Neunten“ zu sein. Am 1. Juni 1918 hatten deutsche Kriegsgefangene in dem Lager Bando Ludwig van Beethovens letzte Sinfonie mit dem Chorfinale nach Friedrich Schillers „Ode an die Freude“ zum ersten Mal überhaupt auf asiatischem Boden erklingen lassen. Die Aufführung war gewiss nicht perfekt: Es mangelte an vielem, an professionellen Musikern und an Instrumenten, außerdem musste die Chorpartie wegen der Abwesenheit von Frauen für einen reinen Männerchor umgeschrieben werden. Dennoch hinterließ die Aufführung nachhaltig Eindruck. Heute ist die neunte Sinfonie, die „Daiku“, in Japan Kult, gilt als zweite Nationalhymne und wird alljährlich vornehmlich zum Jahreswechsel aufgeführt, mit bis zu 10.000 Laiensängerinnen und -sängern, die sich zu einer Aufführung versammeln, um Schillers deutsche Verse zu Beethovens Melodie zu schmettern. Natürlich auswendig.