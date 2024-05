Die Bonn Players planen zwei Premieren Von einem ehrlichen Narren und harmlosen Dieben

Wenn eine Produktion zu klein ist, macht man eben zwei: Die Bonn Players, nach der Bonn University Shakespeare Company (BUSC) die zweite konstante englischsprachige Theatergruppe der Bundesstadt, sind im doppelten Probenstress. Ein Stück bereiten sie für Christi Himmelfahrt und für ein Festival vor, ein anderes wird Ende Mai an mehreren Abenden in der Brotfabrik gezeigt. Und so wuseln in der Independant Bonn International School (IBIS) auf dem Heiderhof Geister und ein nur scheinbar toter Clown ebenso umher wie ein britischer Konstabler und mehrere Bürgerliche, die durch die sozialen Verwerfungen gezwungenermaßen zu Dieben wurden.