Neue Show im GOP Von Mozart bis Rammstein

Im November 1990 schwappte eine mediale Empörungswelle durch die gerade wiedervereinigte Republik. Eben erst durften Fab Morvan und Rob Pilatus alias Milli Vanilli bei Thomas Gottschalk in „Wetten, dass…?“ – dem Heiligen Gral der deutschen Samstagabendunterhaltung – performen, da musste ihr Manager Frank Farian eingestehen: Die beiden können gar nicht singen. Das Discopop-Duo hatte lediglich die Lippen zum Gesang anderer bewegt und es ausgerechnet mit Girl You Know It’s True an die Spitze der US-Billboard-Charts geschafft, Deutschland war im Empörungsmodus.