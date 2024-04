Erwin Pelzig im Pantheon Bonn Von wegen stoisch

Wenn ein Kabarettist gleich zu Beginn seines Soloprogramms Seneca zitiert und sich selbst den Stoikern zuordnet, dann wird klar, wohin die Reise geht. Frank Markus Barwasser gastiert im Bonner Pantheon in Gestalt seiner Bühnenfigur namens Erwin Pelzig, Cordhütchen und Gelenktasche inklusive. In seinem aktuellen Werk „Der wunde Punkt“ zelebriert er in der vertrauten, trügerischen Aufmachung eines reaktionären Spießers politisches Kabarett, das auf philosophischer Ebene souverän scharfe gesellschaftliche wie weltpolitische Analysen verbindet. „Es gibt überhaupt keinen Grund, nicht mit dem Schlimmsten zu rechnen“, stellt Pelzig nüchtern fest. Ein (Kultur-) Pessimist ist er deswegen aber keineswegs. Hier spricht ein Humanist aus tiefstem Herzen.