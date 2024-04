Beethovens Meisterwerk „Missa solemnis“ wird 200 Ein Geschenk von Herzen zu Herzen

Unter anderen politischen Umständen gäbe es für die Bewunderer von Ludwig van Beethovens Musik einen guten Grund, dieses Wochenende in der russischen Metropole Sankt Petersburg zu verbringen: Dort wurde am 7. April vor 200 Jahren die „Missa solemnis“ uraufgeführt, die der Komponist selbst für sein „größtes Werk“ und das „gelungenste meiner Geistesprodukte“ hielt. Und mitfeiern könnte man auch; denn solch ein Jubiläum lässt man sich in Sankt Petersburg natürlich nicht entgehen: An diesem Sonntag begehen sie den Geburtstag des fast andert­halbstündigen Spätwerks mit einer großen Aufführung im Mariinski-Theater. Am Pult: Hausherr und Putin-Freund Valeri Gergiev.