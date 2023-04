Musikleben in Bonn Vor 25 Jahren ging das Musikinformationszentrum online

Es ist so ein Bauchgefühl, das sich bei regelmäßigen Konzertbesuchen einstellt: Obgleich der Frauenanteil in den Orchestern merklich gestiegen ist, geben immer noch die Männer rein zahlenmäßig den Ton an. Um den subjektiven Eindruck zu überprüfen, helfen Statistiken. Die muss man in diesem Fall jedoch gar nicht selbst in mühevoller Detailarbeit anfertigen. Es reicht, die Homepage des Deutschen Musikinformationszentrums (miz) anzuklicken, und schon öffnet sich eine Wunderwelt aus Fakten, Daten und Hintergründen. In der Frage der Geschlechterverteilung in den deutschen Berufsorchestern erfährt man in einer im Februar 2021 veröffentlichten Statistik, dass der Anteil der Männer mit 59,6 Prozent den der Frauen deutlich überragt. Sie sind mit nur 40,4 Prozent vertreten. Und auch in Führungspositionen der Ensembles sind Frauen nur unterdurchschnittlich vertreten.