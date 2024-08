Uraufführung von „Primadonna“ in Bonn Kraftwerk-Musiker komponiert für Premiere im Contra-Kreis-Theater

Ganz naiv betrachtet, könnte es doch eigentlich so ablaufen: Zwei Menschen begegnen einander, es ist Liebe auf den ersten Blick, sie leben glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Doch was, wenn die Angebetete ein großer Opernstar ist, kurz vor ihrem Abschiedskonzert steht – und überdies überhaupt nichts ahnt von der Zuneigung, die man für sie empfindet? Schon ist man mittendrin in einer Geschichte von Hoffnung, unerfüllter Liebe und großen Missverständnissen. Eben diese Geschichte bringt jetzt der bekannte Regisseur Klaus Wirbitzky auf die Bühne des Contra-Kreis-Theaters in Bonn: Die Uraufführung von „Primadonna“ findet am kommenden Donnerstag statt.