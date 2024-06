Bonner Festival in der Rheinaue Vereinzelte Kritik am Bezahlsystem bei „Randale und Freunde“

Bonn · Vieles lief extrem gut am vergangenen Samstag in der Rheinaue: Beim „Randale und Freunde“-Festival von Querbeat spielte das Wetter mit und die Musik sorgte für großartige Stimmung. Nach der Veranstaltung gibt es aber auch vereinzelte Kritik am Bezahlsystem.

26.06.2024 , 11:25 Uhr

Am Samstag fand das „Randale und Freunde“-Festival in Bonn statt. Die Atmosphäre war außergewöhnlich, vereinzelt kam aber Unmut über das Bezahlsystem auf. Foto: Ingo Firley