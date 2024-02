Biografie Was der Ethnologe Wilhelm Joest mit kölnisch Wasser zu tun hat

Wir treffen auf Wilhelm Joest im japanischen Yokohama, wo er um halb neun Uhr morgens auf dem Hotelbett liegt, das er bis nachmittags nicht verlassen wird. Joest streckt Meister Horimoshi den rechten Arm hin, mit der Linken raucht er, während der Tattoo-Künstler mit Nadel und Tusche eine lächelnde junge Frau im Kimono in Joests Arm ritzt. Anderthalb Monate später hinterlässt Meister Horimoshi einen Drachen mit Krallen und zinnoberroter Zunge auf dem linken Oberarm des bizarren Ethnologen, der seit 1879 wiederholt in Südostasien, China und Japan unterwegs ist, um zum Beispiel Menschen mit Körpermustern zu studieren. Der Termin in Yokohama ist im Frühjahr 1881. Später schreibt Joest ein ganzes Buch über „Tätowieren, Narbenzeichnen und Körperbemalen“, das als sein nachhaltigstes wissenschaftliches Vermächtnis gilt. Das Tattoo-Thema fesselt ihn weiter, 1896 reist er in die Südsee, nach Ozeanien. Und er forscht den eigenen Körper aus, notiert Gewichtsveränderungen, experimentiert mit Abführsalz, lässt seine Spermien untersuchen, sogar sein Liebesleben wird Teil der Feldstudien in eigener Sache.