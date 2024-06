Kunstprojekt in Bonn Was die Bonner Stadtklangkünstler planen

Mit diesem Ansatz planen Yui und Schneider, im Rahmen des diesjährigen Beethovenfestes an drei Wochenenden die Öffentlichkeit einzubeziehen. Für die erste Veranstaltung wird der amerikanische Musikjournalist Bradford Bailey eingeladen, um darüber zu sprechen, was Musik für die Demokratie bedeuten kann. Beim zweiten Termin geht es um Storytelling und welche Bedeutung dies in Ghana bereits in vorkolonialer Zeit hatte. Und schließlich, so erzählt Yui, wolle man in einem zweitägigen Workshop dem Publikum auch eine sinnliche Erfahrung anbieten. In St. Helena wird mit „sonic meditation“ und „deep listening“ das Hören und die innere Wahrnehmung gestärkt.