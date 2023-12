Beethovennacht in im Bonner Opernhaus Wenn Götter tanzen

Das war ein hübsches Geschenk, das man sich beim Beethoven Orchester zum 253. Geburtstag Ludwig van Beethovens ausgedacht hatte. Und im ausverkauften Opernhaus kam es am Samstagabend hörbar gut beim Publikum der Beethovennacht, die man traditionell am Vorabend des Tauftags ausrichtet, an. Es handelte sich um die nur sehr selten zu erlebende Gesamtaufführung zu Salvatore Viganòs Ballett „Die Geschöpfe des Prometheus“ mit der Musik des 30-jährigen Beethoven. Und zuvor hatte das Publikum noch einmal die Gelegenheit, dem temperamentvoll und stürmisch aufspielenden jungen Sieger der International Telekom Beethoven Competition Bonn, Caleb Borick, beim dritten Klavierkonzert in c-Moll zuzuhören.