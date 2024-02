Tanzfestival „Into the Fields“ in Bonn Wenn Kühe Tennis spielen

Auch wenn Sonia Frankens choreografisches Projekt El Cuco von den beiden Kühen Mata und Dora handelt, deren Namen nicht zufällig an die ebenso gefeierten wie umstrittenen Helden der spanischen Stierkampfarenen erinnern, geht es darin doch um den Menschen. Das verbindet „Mata Dora – The Finale“ mit den anderen sieben Produktionen, die vom 12. bis zum 28. April beim Bonner Tanzfestival „Into the Fields“ gezeigt werden, das die Brotfabrik, Tanzgenerator Bonn und das Theater im Ballsaal gemeinsam veranstalten. Das Festival folge zwar keinem ausformulierten Motto, bemerkte Kuratorin Daniela Ebert am Dienstag bei der Vorstellung des Programms in der Beueler Brotfabrik, aber es gebe doch eine Art roten Faden. Denn viele Stücke setzten sich damit auseinander, wie sich der einzelne Mensch in der Gemeinschaft und in der Welt verorte. Im Fall der in Köln beheimateten Choreografin Franken und ihres chilenischen Künstlerpartners Gonzalo Barahona hat das Spiel mit den Tiermasken oft auch einen besonderen Witz: In „Mata Dora“ kann man den hybriden Kuhwesen am 18. April im Theater im Ballsaal sogar beim Tennisspielen zuschauen.