Elke Heidenreich im Rheinhotel Dreesen in Bonn „Wer, wenn nicht ich. Ich bin 81“

Mit ihrem Essay „Altern“ steht Elke Heidenreich aktuell gleich drei Mal auf Platz eins. Sie nimmt jeweils den Spitzenplatz auf den Bestsellerlisten Sachbuch in Deutschland, Österreich und der Schweiz ein. „In zwei Wochen geschrieben, in einem Monat 250.000 Mal verkauft“, kommentiert sie im Spiegelsaal des Rheinhotels Dreesen ihren jüngsten Hit auf dem Buchmarkt. Auf Einladung von Barbara Ter-Nedden (Parkbuchhandlung), die leider durch eine Corona-Erkrankung verhindert ist, soll Heidenreich eigentlich aus ihrem Reisebuch „Ihr glücklichen Augen“ lesen. Aber an „Altern“ führt eben kein Weg vorbei, und so gehören die ersten Minuten des Abends dem dreifachen Nummer-Eins-Buch.