Gespräch mit Regisseur vor Premiere Warum der Komponist des “Columbus“ umstritten ist

Die Botschaft von Werner Egks im Juli 1933 uraufgeführter Rundfunkoper „Columbus“ erscheint so aktuell, als sei sie ein Lehrstück für die aktuelle, erregt geführte Postkolonialismus-Debatte. „Diese Oper stellt die Figur und den Mythos Columbus von Anfang an infrage“, weiß Jakob Peters-Messer, der gerade letzte Hand an seine Inszenierung des Werkes legt, das am Sonntag im Bonner Opernhaus Premiere feiern wird. Egk beschreibe die Entdeckung Amerikas, so Peters-Messer, „als ein Unternehmen der Ausbeutung“. Man könne diesen „Columbus“ durchaus als einen ideologiekritischen Gegenentwurf zum drei Jahre vorher in Berlin uraufgeführten „Christophe Colombe“ von Darius Milhaud verstehen.