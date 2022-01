Auftakt zum West-Off-Festival in Bonn : Von Märchen und Prinzessinnen

Alina Rohde in "Happy Ever After". Foto: Claudia Grönemeyer

Bonn „Happy Ever After“ erzählt von Dornröschen, Rotkäppchen und sexualisierte Gewalt: NRW-Nachwuchsfestival West Off startet im Endenicher Theater im Ballsaal.

Irgendwann schlägt voll der Kitsch durch: „Sissi“, singt Schauspielerin Alina Rohde in dem Stück „Happy Ever After“ von einem Balkon im Theater im Ballsaal, „Deine Träume werden wahr sein!“. Aber da weiß das Publikum längst, dass dieses Versprechen eine Lüge ist, und der Name „Sissi“ stellvertretend für alle Mädchen und junge Frauen steht, die ihrem Traum vom Märchenprinzen nachhängen.

„Dann lebt sie davon noch heute“

In dem Zwei-Frauen-Stück von Carolin Charlotte Pfänder, das am Mittwoch in Endenich das kleine NRW-Nachwuchstheaterfestival West Off eröffnete, begeben sich die beiden in Bonn gut bekannten Schauspielerinnen Alina Rohde und Anna Möbus in den Märchenwald hinein, um darin die eher düsteren Winkel zu erkunden. Vor allem geht es da um sexualisierte Gewalt, mit der sie in „Dornröschen“ und in „Rotkäppchen“ konfrontiert werden. Aber auch König Blaubart kommt vor, in dessen Keller ziemlich viele (Frauen-)Leichen liegen. Nur die Letzte überlebt – und erbt. „Und wenn sie nicht gestorben ist, dann lebt sie davon noch heute“, lautet das Happyend.