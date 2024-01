Deutschland-Ticket für die Filmkunst Wie Arthouse-Kinos Publikum gewinnen wollen

Eine Männerbeziehung zerbricht. In Martin McDonaghs Kinofilm „The Banshees of Inisherin“ eröffnet Colm (Brendan Gleeson) seinem konsternierten Freund Pádraic (Colin Farrell), dass er ihn plötzlich einfach nicht mehr mag. Pádraic sei beschränkt und langweilig, außerdem will Colm der Welt noch eine eigene Komposition hinterlassen. Das spielt 1923 auf einer fiktiven irischen Insel und erinnert an Samuel Becketts Theaterstück „Warten auf Godot“. Nicht die besten Voraussetzungen, um das große Publikum ins Kino zu locken – könnte man meinen. Und dennoch war „The Banshees of Inisherin“ im vergangenen Jahr die Nummer eins in den Bonner Filmkunsthäusern Rex und Neue Filmbühne Beuel. Zusammen mit dem Kino in der Brotfabrik, das auch das LVR-Landesmuseum in der Colmantstraße bespielt, versorgen Rex und Filmbühne das Publikum zuverlässig mit Arthouse-Inhalten.