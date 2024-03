75 Jahre Grundgesetz Wie die Gleichberechtigung ins Grundgesetz kam

Genau in diesen Räumlichkeiten war es am 17. Januar 1949 die SPD-Abgeordnete Elisabeth Selbert, die nach zwei vergeblichen Anläufen ihren Antrag durchbrachte, die Formulierung „Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ in die neue provisorische Verfassung des westdeutschen Bundesstaats aufzunehmen. Doch bis es dazu kam, hatten Selbert, ihre Parteigenossin Friederike Nadig und später auch die zwei weiteren Mütter des Grundgesetzes, Helene Wessel (Zentrum) und Helene Weber (CDU), viele Widerstände zu überwinden, wie die Politik- und Journalistik-Professorin Sabine Böhne-Di Leo erklärte, die in diesen Tagen ein Buch über die Entstehung des Grundgesetzes vorgelegt hat.